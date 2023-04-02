عاصفة عنيفة تودى بحياة 22 شخصًا في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - لقى ما لا يقل عن 22 شخص حتفهم وأُصيب العشرات إثر عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق، حسب ما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية.

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وقال المسؤولون إن 5 على الأقل لقوا حتفهم في آركنسو، وتمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن المزيد من الضحايا بعدما ضربت الأعاصير الولاية يوم الجمعة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وتسببت العاصفة في مقتل 4 في إلينوي، فيما لقى 3 آخرين حتفهم في إنديانا.

وفي مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسبي أودت العواصف بحياة 7 أشخاص، بحسب تأكيدات إدارة الصحة بولاية تنيسي، وقال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بولاية تنيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات لم يتحدد بعد.



ولقيت سيدة تبلغ من العمر 90 عاما حتفها عندما دمر إعصار منزلها في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، بحسب المحقق تايلر بيريهيل.

وأفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك في ولاية ميسيسيبي المجاورة، وفقا لرويترز.



وقالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كروفورد بعد انهيار مبنى سكني.

وتوفي رجل يبلغ من العمر 50 عاما في مدينة بلفيدير شمال إلينوي بعد انهيار سقف مسرح كان بداخله 260 شخصا. وقال دان زاكارد، وهو مسؤول

كبير في إدارة الطوارئ بمقاطعة بون اليوم السبت إن الحادث أسفر عن إصابة 40 آخرين.



وقتل شخص في مقاطعة ساسكس بولاية ديلاوير بعد سلسلة من العواصف القوية التي اجتاحت المنطقة ليل السبت.

وعلى الصعيد ذاته، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عواصف رعدية يوم السبت في أجزاء من شرق الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها على 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية آركنسو وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق المدينة، وهي عاصمة الولاية.

واجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير.

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