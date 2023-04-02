الاحتلال يخرج المعتكفين من المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر انتهاكات واقتحامات المستوطنين بحق المسجد الأقصى بصورة يومية، وفي آخر التطورات، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد، اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلية، المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك عنوة وأبعدت الشبان عن مسار الاقتحامات.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات، ضمت كل واحدة 40 مستوطنا، وذلك بعد انتشار أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال في ساحاته، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وذكرت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من الحرم وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأخرجت المعتكفين منه عنوة، فيما تواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول المصلين لساحات الحرم.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين، ممن سمح لهم بالدخول لساحات الحرم، وذلك تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

وشرعت شرطة الاحتلال في القدس، بتنفيذ حملة اعتقالات وإبعادات مكثفة عن الأقصى، طالت عشرات المرابطين والمرابطات، وذلك كإجراءات استباقية اتخذتها، عشية عيد “الفصح اليهودي” الذي يصادف الأربعاء المقبل، ويستمر لأسبوع.

وحولت سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية واستنفرت قواتها في القدس القديمة وحول الأسوار، ونصبت الحواجز في مناطق مختلفة بالمدينة المحتلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

بدوره، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن الاحتلال يشن حربًا دينية مسعورة ضد المسجد الأقصى وهويته.

واعتبر قاسم في تصريح صحفي الهجوم على المعتكفين في المصلى القبلي تعبير عن عقلية صهيونية إرهابية.

وأضاف “أن هجوم الاحتلال على المعتكفين بالأقصى تجاوز لكل القيم والأعراف الإنسانية”.

وتابع “كل من يضيق على المقدسيين هو شريك مع الاحتلال في منع المرابطين من الاعتكاف، الاحتلال واهم بأنه يستطيع منع شعبنا من الرباط والاعتكاف بالأقصى”.

وأكد قاسم “الشعب الفلسطيني مستعد أن يدفع من دمه دفاعًا عن المسجد الأقصى”، مشددا على أن عدوان الاحتلال على المصلين بالأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد.

وحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات سلوكه الإجرامي بحق المعتكفين بالأقصى. وقال “العدوان على المسجد الأقصى، سيكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين”.

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