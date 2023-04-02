صحف الكويت تبرز زيارة المقداد لمصر.. الأولى منذ عقد

ياسر رشاد - القاهرة - سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما أبرزت زيارة وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد لمصر، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

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وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان "شكري يؤكد للمقداد دعم مصر لتسوية الأزمة السورية" أن وزير الخارجية سامح شكري أكد مجددا دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال شكري بمقر وزارة الخارجية امس، للدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

ووصفت صحيفة القبس تحت عنوان "المقداد في القاهرة.. " زيارة وزير الخارجية السوري للقاهرة بأنها الأولى على مستوى وزير لخارجية إلى مصر، منذ تجميد الجامعة العربية في نوفمبر 2011 عضوية سوريا، حيث وصل فيصل المقداد، أمس ،

إلى القاهرة، و التقى نظيره سامح شكري، وعقدا محادثات، تناولت الملفات الثنائية والتطورات على الساحتين العربية والدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تأتي بعد نحو شهر من زيارة، قام بها وزير الخارجية سامح شكري في 27 فبراير الماضي إلى سوريا وتركيا، تضامنا معهما، على خلفية الزلزال المدمر، الذي ضربهما في السادس من الشهر ذاته.

ومن جانبها قالت صحيفة السياسة الكويتية تحت عنوان " اتفاق على زيادة التنسيق الأمني " أن الدكتور فيصل المقداد بحث مع وزير الخارجية سامح شكري تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة والعالم مشيرة إلى الزيارة تمهد بشكل مباشر إلى عودة العلاقات رسميا بين البلدين وزيادة التنسيق الأمني بين البلدين.

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