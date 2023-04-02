شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش اليوم "اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارت، العدل والخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، والمجلس القومى للمرأة".

وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.