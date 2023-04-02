شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة اتفاقيتين للجان النوعية بالنواب بشأن الحوكمة الاقتصادية وتحفيز التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، اتفاقيتين إلى اللجان النوعية، بعد أن أقرت اللجنة التشريعية بالمجلس فى تقريرها حول الاتفاقيتين، عدم وجود أى مخالفة فيهما للقانون والدستور، وأن طريقة اقرارهما تخضع لموافقة البرلمان وجاءت الاحالات كالتالى:

1-تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 وتم احالتها الى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمى والمشروعات.

2-إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة2023 وتم احالتها الى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والاشخاص ذوى الاعاقة ومكتبى لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.