شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 6 طلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس، فى تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا، وجاءت كالتالى:

1- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المستشفيات وتدريب العاملين بالقطاع الطبي.

2- طلب مناقشة مقدم من النائبة أمل عصفور وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل المنطقة الحرة ببورسعيد.

3- طلب مناقشة مقدم من النائبة إيفلين متى بطرس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الشركات التي تقوم بإقراض السيدات.

4- طلب مناقشة مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.

5- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تدريب وتثقيف العاملين بالقطاع السياحي.

6- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رعاية شئون المصريين بالخارج.