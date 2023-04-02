شكرا لقرائتكم خبر عن رومانو يحسم موقف ناجلسمان من تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الإيطالي المخضرم فابريزو رومانو، والمتخصص فى سوق الإنتقالات، ملامح خطوة المدرب الألماني ناجلسمان القادمة، بعد أن تمت إقالته فى الأسابيع الأخيرة من تدريب بايرن ميونخ.

وأشار رومانو، إلى أن ناجلسمان أصبح هدفا رئيسيا لتشيلسي الانجليزي فى الفترة الحالية، فهناك العديد من صناع القرار داخل البلوز، والذين يرغبون فى إستثدام المدرب خلفا للمدرب الإنجليزي جراهام بوتر.

هذا وكانت بعض التقارير، قد أكدت إلى وجود رغبة من مسئولي ريال مدريد بالتعاقد مع المدرب خلفا لأنشيلوتي فى المرحلة القادمة، ولكن وجود بند يتيح للفريق المدريدي دفع جزءا من المال إلى بايرن ميونخ بخلاف عقد ناجلسمان، أوقف المفاوضات مع المدرب.



سبب تمسك تشيلسي ببوتر!

وأوضحت بعض المصادر المقربة من تود بيولي، مالك نادي تشيلسي، أن السبب الرئيسي وراء التمسك ببوتر حتى هذه اللحظة، أن المدرب يسمح له بالتدخل عن قرب من الفريق، عكس ما كان يحدث تمامًا فى زل القيادة الفنية السابقة لتوماس توخيل.

بوتر تراه إدارة البلوز عبارة عن صورة فقط للفريق، كما أن جميع الصفقات التى تم التعاقد معها فى يناير الماضي، جاءت عن وجود رغبة من مالك الفريق وليس الجهاز الفني.

ولكن تبقي مهمة إقناع بيولي، بقيادة ناجلسمان تدريب البلوز واردة بشدة خلال المرحلة القادمة، فى ظل أن هناك أصوات عديدة داخل النادي اللندني ترغب فى إستقدام المدرب.