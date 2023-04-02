شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشركة المتحدة نجحت فى إنقاذ صناعة الدراما بعد سنوات من التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت بامتياز في تقديم موسم درامي مميز خلال شهر رمضان، جذب جمهور عريض محليا وعربيا بسبب ما يحمله من تعزيز للقيم المجتمعية المفقودة، مشيرا إلى أن إنتاج المتحدة حمل حالة مميزة من التنوع ما بين ما هو تاريخي وكوميدي واجتماعي ووطني.

وقال "البنا"، إن المتحدة نجحت خلال السنوات الماضية في وضع حد للتجاوزات التي انتشرت في الدراما من خلال التأكيد على القيم المجتمعية والدينية والوطنية، التي تساهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى أنها تعكس صورة واقعية عن المجتمع المصري بمشاكله وهمومه، بالإضافة إلى تقديم حلول واقعية لها.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن المتحدة للخدمات الإعلامية تحملت مسئولية إنقاذ صناعة الدراما في فترة غاية في الصعوبة، لتعود بمصر إلى مكانتها الطبيعية كرائدة في مجال الفن والثقافة، مشددا على أن الدرامة أحد أذرع الدولة في صناعة الوعي الجمعي للشعب لمصري، وتوجيهه بما يخدم مصالح وأهداف الدولة المصرية.

وأوضح "البنا"، أن الدراما تمثل فوة مصر الناعمة التي يمكن من خلالها نشر ثقافتها، وأفكارها، والترويج لمواقفها على كافة المستويات، بالإضافة إلى تسجيل بطولات شهداء القوات المسلحة والشرطة خلال الحرب التي خاضتها الدولة ضد الإرهاب لسنوات، وذلك لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم المشرف، وإظهار خطورة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تتخذ الدين ستارا لأفكارهم الدموية وعدائهم للدولة.