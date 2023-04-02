شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين: "المتحدة" نجحت فى تقديم كوكتيل من الدراما المعبرة عن دقة الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، تقديره لما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أعمال دراميه، خلال شهر رمضان هذا العام، والتي تصل إلى ما يقرب إلى 16 عملا دراميا وهو عدد ليس بقليل في توقيت واحد.

وأوضح أن "المتحدة" نجحت في تقديم كوكتيل من الدراما يجمع مابين التاريخي والفكهائي والدراما والوطني وكلها تشترك في دقة التنفيذ والاختيار.

وأضاف "عناني" أن الشركة المتحدة تؤكد في أعمالها علة الارتقاء بالمستوي الفني المتنوع مع الحفاظ علي قواعد الذوق العام بعيدا علي الإسفاف، مشيرا إلى أنها قد نجحت في دورها للحفاظ إلى حد كبير على الذوق العام وحمايته، فضلا عن توثيق بطولات أبنائنا فيما مرت به مصر من مراحل استثنائية ومكافحة للإرهاب.