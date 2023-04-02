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زلزال يضرب تركيا بقوة 4.2 ريختر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، عن تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية كاستامونو شمالي تركيا، وفق روسيا اليوم.

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وقالت الوكالة على "تويتر": "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسان غازي".

وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 11.83 كم.

ولم ترد حتى الآن أخبار عن مواقف سلبية جراء الهزة الأخيرة التي تحصل لأول مرة في هذه المنطقة منذ زلزال تركيا المدمر في كهرمان مرعش يوم 6 فبراير2023.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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