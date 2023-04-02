الجمعية الثقافية الإسلامية تنظم حفل إفطار جماعي في ساحة سان فيليشي بروما

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الجمعية الثقافية الأسلامية بايطاليا تحت رعاية الحاجة زينب السيد رئيسة مسجد الهدي بروما بالتعاون مع كنيسة سان فيليشي دا كالنتا ليشي يوم السبت 1 أبريل لعام 2023 الموافق العاشر من رمضان مائدة افطار جماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك في ساحة سان فيليشي بروما .

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ومع ارتفاع عدد أفراد الجالية المسلمة في إيطاليا يزداد انتشار مبادرات موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وهي عبارة عن موائد إفطار جماعية تقدمها المساجد.

بدأ التحضير لمائدة الرحمن قبل موعد الإفطار ببضع ساعات، وقبل أذان المغرب بدأ الزوار في التوافد على الساحة.

حضر حفل الإفطار عدد كبير من المسلمين من جميع الجنسيات وممثلي المؤسسات الإيطالية وممثلي الدول الأجنبية والشخصيات الأكاديمية وممثلي المنظمات والجمعيات والصحافيين.

أعرب الشيف محمد علام وجميع القائمين على العمل عن فرحتهم وسعادتهم وهم يقدمون الطعام إلى الصائمين بعد غروب الشمس ، وبعد الانتهاء من تقديم خدماتهم للحاضرين، بدأوا هم أيضا بالإفطار وكل ذلك تم بنظام وانضباط.





وصرحت ليست موائد الرحمن حكرا على

الفقراء والمساكين، ويمكن للميسورين وللأغنياء ولعابري السبيل والمغتربين ولكل من افتقد إلى الأجواء الرمضانية الاستفادة من خدماتها.

وتهدف مبادرات موائد الرحمن الى تحدي الفوارق الاجتماعية، حيث تجد هناك اليافعين والشباب والنساء وكبار السن والأطفال من جميع الجنسيات.

واضافت الحاجة زينب أن الإفطار مع الجماعة يعطي البركة ويتسم بروح الجماعة، كما إنها تذكرنا بإفطارات رمضان في بلدنا الحبيبة مصر حيث كان الجيران يتبادلون الهدايا بوجبات الطعام، فتجد في كل بيت من بيوتنا أطعمة مختلفة على مائدة الإفطار.

وكما أظهر استطلاع للرأي قمنا به، فإن موائد الرحمن لا ترتبط فقط بصورة الطعام المجاني المقدم للضيوف بل تشير أيضا إلى مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي والرحمة وتبادل المشاعر المشتركة.