القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 97 مقذوفا

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك وضواحيها 18 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما أطلقت 97 قذيفة وصاروخ، ما أسفر عن إصابة واحدة ودمارا في المنازل.

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ووفقا لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 18 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو سبع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم، واستهدفت قوات كييف مدينة ياسينوفاتسكي بثلاث قذائف من راجمات الصواريخ والمدفعية 155 و152 ملم، وفي المجمل قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 97 مقذوفا من العيارات المختلفة على أراضي الجمهورية"،

وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، ياكوفليفكا، غورلوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا.

وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة مدني واحد في مدينة ياكوفليفكا.

وفي اليوم السابق، تم تسجيل عمليات قصف أوكرانية باستخدام 34 مقذوفا وصاروخا من عيارات مختلفة، وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

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