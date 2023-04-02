شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاقة انتخابية بقوة 4 ملايين دولار.. ترامب يحكم أمريكا من السجن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جمع الرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من 4 ملايين دولار لصالح حملته الانتخابية في 24 ساعة من توجيه هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام بحقه.

وذكر بيان صحفي صادر عن حملة الرئيس الأمريكي السابق: "هذه الزيادة الكبيرة في التبرعات تؤكد أن الشعب الأمريكي يرى أن الاتهامات التي وجهت للرئيس ترامب ليست سوى استخدام مشين للعدالة كسلاح من قبل مدع عام يموله سوروس"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهامات بحق ترامب، ليصبح أول زعيم في تاريخ الولايات المتحدة يُتهم بارتكاب جريمة.

تستند قضية المدعي العام في منهاتن ألفين براغ ضد ترامب إلى المدفوعات التي تعرف بـ "أموال الصمت"، والتي دفعها مايكل كوهين، محامي ترامب، لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016، في محاولة للتكتم على علاقة مزعومة مع ترامب عام 2006.

وذكرت مصادر للصحيفة أن ترامب يواجه تهمة جنائية واحدة على الأقل تصل عقوبتها القصوى إلى السجن أربع سنوات.

ويبدو أن الاتهامات حفزت أنصار ترامب وآخرين أيضا، إذ أشارت الحملة إلى أن أكثر من 25% من التبرعات جاءت من متبرعين يقدمون تبرعات للمرة الأولى، وبلغ متوسط التبرعات 34 دولارا.

وأضافت الحملة أن "أمريكيين من جميع الولايات الخمسين تبرعوا لحملة الرئيس ترامب في غضون الساعات الخمس الأولى من توجيه الاتهام الوهمي".

وتعهد ترامب، البالغ من العمر 74 عاما، بأن يأتي "الاضطهاد" الذي يقوم به المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ بنتائج عكسية.

وجاء في رسالته: "منذ إعلان ترشحي لمنصب الرئيس حاولت الطبقة الحاكمة الفاسدة القضاء على حركتنا أمريكا أولًا".

وأضاف "ستستخدم الدولة العميقة كل إمكاناتها للقضاء على الحركة السياسية الوحيدة التي تضعكم في المرتبة الأولى".

الخطوة التالية هي دخول الرئيس السابق حجز الشرطة، حيث ستقوم الشرطة أو غيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون باستكمال إجراءات الحبس المتبعة سرا، من التقاط صورة لوجه الشخص وأخذ البصمات.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست ستعقد عقب اعتقاله جلسة استماع في قاعة محكمة مانهاتن، لينظر القاضي في إمكانية خروجه بكفالة أو الالتزام بقيود معينة في انتظار المحاكمة، أو الإفراج عنه دون كفالة أو قيود، وهو ما يعرف بإطلاق السراح بتعهد شخصي.

وردا على التساؤلات التي تراود أذهان الكثيرين حول إمكانية دخول ترامب إلى السجن، قالت الصحيفة إلى ذلك منوط بحجم الجريمة التي يعاقب بسببها، مشيرة إلى أنه من غير المعتاد أن تصدر المحكمة حكما على شخص ليس لديه سجل إجرامي بالسجن لمدة طويلة لارتكابه مخالفة جنائية منخفضة المستوى وغير عنيفة.

ومن ثم، فحتى وإن أدين ترامب بارتكابه جناية فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيقضي عقوبة طويلة في السجن.

على الرغم من عدم محاولة مرشح من حزب كبير ذلك، لكن القانون الأمريكي يجيز لترامب الترشح للرئاسة أثناء توجيه الاتهام إليه أو حتى إذا أدين بارتكاب جريمة، بل حتى في حال فوزه يمكنه حكم الولايات المتحدة من وراء القضبان، وأكد عدد من خبراء القانون الدستوري الأمريكي أنه لا يوجد ما يمنع ترامب من الترشح لانتخابات 2024، حتى وإن تمت إدانته، أو حتى لو كان يقضي عقوبة السجن.