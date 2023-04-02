إعدام فلسطيني أمام الأقصى يستفز مشاعر المسلمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أمس أن إعدام شاب فلسطيني بالقرب من باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن فتوح قوله، في بيان أمس «إن جريمة إعدام شرطة الاحتلال الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة بالنقب، بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك تصعيد خطير بحق شعبنا، واستفزاز لمشاعر المسلمين، بهدف إخلائه من المصلين».

وأضاف فتوح «إن إعدام العصيبي أثناء محاولته حماية سيدة فلسطينية من الاعتداء الهمجي من عناصر شرطة الاحتلال يأتي تمهيدا للسماح للمتطرفين القتلة لإقامة شعائر تلمودية بالأعياد اليهودية، وذبح القرابين بناء على طلب الحاخامات اليهود»، محذرا من خطورة هذه الخطوة التي تتجاوز الخطوط الحمراء، وستشعل المنطقة.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني سيواجه بكل ما يملك من قوة هذه الغطرسة، وسيدافع عن المسجد الأقصى المبارك، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية قتل شاب في حادث بالبلدة القديمة بالقدس، بالقرب من المسجد الأقصى، في وقت مبكر أمس.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من إجراءاتها التصعيدية في المسجد الأقصى في شرق القدس، معتبرة أنها تنذر بتفجر الأوضاع الميدانية.

وندد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بـ»التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المواطنين في ساحاته وفي أزقة وحارات البلدة القديمة في مدينة القدس».

وقال أبو ردينة «إن هذا التصعيد الإسرائيلي المفتعل هدفه الرئيس هو توتير الأجواء وجر الأمور إلى مربع العنف في الشهر الفضيل، خاصة بعد الأعداد الكبيرة من المواطنين التي زحفت للصلاة في المسجد الأقصى».

وأضاف «نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاستفزازات، ونطالب الجميع وخاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداءاتها قبل فوات الأوان».

وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس بعد أن أصابت فلسطينيا بالرصاص بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن عناصر الشرطة اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأغلقوا أبوابه وحاصروا المعتكفين بداخله بدعوى تعرض أحد العناصر لمحاولة سرقة سلاح.