اتفاق مصري ـ سوري على تكثيف التواصل بين البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق وزيرا خارجية مصر وسوريا سامح شكري وفيصل المقداد، أمس، على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصرى والسورى.

ووفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، استقبل الوزير شكري بمقر وزارة الخارجية أمس الوزير المقداد ، فى زيارة هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.

وصرح المتحدث ، في بيان صحفي ، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.