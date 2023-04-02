شكرا لقرائتكم خبر اتفاق مصري ـ سوري على تكثيف التواصل بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، استقبل الوزير شكري بمقر وزارة الخارجية أمس الوزير المقداد ، فى زيارة هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.
وصرح المتحدث ، في بيان صحفي ، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق مصري ـ سوري على تكثيف التواصل بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.