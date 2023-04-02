الجيش الصومالي يقتل 14 إرهابيا من حركة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي أن قواته قتلت أمس 14 عنصرا من حركة الشباب خلال التصدي لهجوم في منطقة «ماكود» بإقليم باي بولاية جنوب غرب الصومال.

وأفاد ضباط الجيش الوطني بأن الخلايا الإرهابية حاولت شن هجوم يائس ضد قاعدة عسكرية بالمنطقة، ولكن القوات المسلحة ألحقت خسائر كبيرة بهم، بحسب موقع «الصومال الجديد» الإخباري.

وعرض الجنود الحكوميون على مواقع التواصل الاجتماعي جثث المقاتلين الذين نفذوا الهجوم على المنطقة التي تبعد بحوالي 7 كلم عن مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة للولاية.

ويأتي هذا الهجوم فيما كشفت الحكومة الصومالية عن معلومات استخبارية تفيد بأن حركة الشباب تعيد تجميع صفوفها وأنها ربما تخطط لشن هجمات علي المناطق التي طردت منها عناصرها مؤخرا.

وتشن القوات الحكومية منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد حركة الشباب، وتمكنت الحكومة من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة.

وتسعى الشباب، وهي جماعة مرتبطة بالقاعدة، للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة.