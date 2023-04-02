موظفو الاتصالات يعلقون إضرابهم في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المجلس التنفيذي لنقابة «أوجيرو» في لبنان تعليق الإضراب ابتداء من أمس وحتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء.

وقال المجلس في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، «إن ذلك جاء بعدما بلغت أصداء الإضراب المدى المطلوب محليا وإقليميا وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي».

وأشار إلى مبادرة وزير الاتصالات جوني القرم بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في أوجيرو وتبنيه الورقة الإصلاحية والمطلبية التي أعدتها النقابة.

وأضاف المجلس أن تعليق الإضراب يأتي منعا للمصطادين في المياه العكرة من التأثير على الأمن الوطني للتشويش على التحركات المطلبية المحقة».

وشكر المجلس جميع الزملاء الالتزام التام لأنهم نبض قطاع الاتصالات ودعاهم إلى استمرار الثقة به؛ لأنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لحمايتهم والحرص عليهم، وأكد المجلس أنه سوف يبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي طلب، تدخل الجيش واستلام مراكز هيئة «أوجيرو»، في ظل استمرار إضراب موظفيها، وفقا لما كشفه الوزير القرم.

وتشكل هيئة «أوجيرو» البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات في لبنان بما فيها شبكات الهاتف المحمول موبايل، ومقدمو خدمات البيانات (DSP)، ومقدمو خدمات الإنترنت (ISP) وغيرها.

ونفذ موظفو الهيئة «أوجيرو» إضرابا مفتوحا منذ أمس الأول قبل الماضي، حيث امتنعوا عن الحضور إلى مراكز عملهم وتوقفوا عن القيام بأية أعمال، بسبب تجاهل مطالبهم بتعديل رواتبهم، واحتجاجا على تدني قيمة هذه الرواتب في ظل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.

وكان لإضراب هيئة «أوجيرو» أثر على الاتصالات والإنترنت في مختلف المناطق اللبنانية، حيث توقفت كل أعمال الصيانة للأعطال التي تطرأ على الشبكات، وخرج عدد من السنترالات عن الخدمة.