شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: "المتحدة" قدمت رؤية درامية متنوعة جذبت المشاهد المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت علي تقديم رؤية درامية متنوعة خلال موسم شهر رمضان المبارك مما ساهم في إنقاذ صناعة الدراما المصرية بقضايا تشغل الشارع المصري واهتماماته.

وأكدت النائبة هند رشاد أن القوي الناعمة هي سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المسارات المجتمعية المغلوطة، حيث أن أعمال الشركة المتحدة التي تستهدف إحياء ذلك بقوة، واستطاعت جذب المشاهد المصري والعربي بأعمال قدمت باحترافية سواء على مستوي المضمون أو التصوير.

وأشارت النائبة هند رشاد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في استعادة دور الفن فى بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، وتسعى لضرب التماسك المجتمعي بإثارة الفتن أو الشائعات والحد من محاولات التضليل، كما أنها استطاعت إعادة المشاهد المصرى والعربى للشاشة الصغيرة، فضلا عن دورها فى تغذية الانتماء الشعبى بتقديم وجبة وطنية.