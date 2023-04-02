الحكومة اللبنانية تغلق القنوات الحوثية في بيروت ومغادرة آخر العاملين من طاقمها

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن السلطات اللبنانية، طلبت من القنوات التابعة لمليشيات الحوثي شمال اليمن، بإغلاق مكاتبها في بيروت.
ووفقا لمصادر يمنية خاصة، فإن الحكومة اللبنانية أعطت مهلة زمنية لذلك وقد شارفت على الانتهاء.
وذكرت المصادر أن قناة الساحات الفضائية الحوثية أغلق مكتبها في بيروت تدريجيا، ويوم الأربعاء الماضي استكملت القناة إغلاق مكتبها بشكل نهائي وذلك مع مغادرة آخر العاملين من طاقمها الاداري والاعلامي.
فيما بدأت قناة المسيرة خلال الأسابيع الماضية تقليص عملها وموظفيها في لبنان ولم يتبق سوى عدد بسيط من العاملين، ويتوقع أن يتم إغلاق مكتب القناة بشكل نهائي خلال المهلة المحددة والمتبقى لها نحو أسبوع.
وكانت الحكومة اليمنية قد خاطبت مرارا السلطات اللبنانية باغلاق مكاتب قنوات الحوثيين التي تستضيفها بيروت منذ قبل اندلاع الحرب الدائرة في اليمن.
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