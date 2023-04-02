انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي ماغي هنان بحسب وكالة "فرانس برس": "سجلت 7 وفيات مرتبطة بالعواصف الشديدة في مقاطعة ماكنيري".

كما أفيد في حصيلة سابقة عن مصرع 11 شخصا في الولايات التي طالتها العواصف يوم الجمعة.



ويوم الجمعة، أعلنت حاكمة ولاية أركنساس سارة ساندرز، تعرض الولاية "لأضرار جسيمة" بعد أن ضرب إعصار منطقة نورث ليتل روك، مسببا إصابة 600 شخص على الأقل.

وذكرت قناة CBS، وقع تأثير الإعصار على الجزء الأوسط من الولاية، بما في ذلك مدينة أركنساس الأكثر اكتظاظا بالسكان - ليتل روك – وضواحيها، ولم يتم بعد تقديم معلومات عن خطورة حالة الضحايا.

وأعلنت حاكمة المدينة حالة الطوارئ في الولاية ونشرت الحرس الوطني للمساعدة في حصر تداعيات الكارثة.