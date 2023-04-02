شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان والمواطنة لـ"إكسترا نيوز": تنمية سيناء من أولويات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن زيارة الرئيس السيسى لسيناء اليوم وإفطاره مع أبناءه فى الجيش الثانى والثالث الميدانى ولقاءه مع شيوخ سيناء يدل على أن سيناء أصبحت فى بؤرة الإدارة المصرية التى ستجعلها جزء لا يتجزأ من أرض مصر.

وأكد جمال التهامي خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن تعمير سيناء هو أساس مواجهة وطرد الإرهاب منها، لافتا إلى أن مصر ظلت تدافع عن سيناء وغيرها من الإرهاب الذى وقع عليها نتيجة تمويله ورعايته من الدول الخارجية.

وأشار جمال التهامي إلى أن سيناء الآن أصبحت فى موقع ووضع يختلف عما كانت عليه من قبل، موضحا أن كلمة الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، يدل على أنه كان هناك تلاحم بين شيوخ سيناء والقيادة المصرية والجيش المصرى فى محاربته ضد الإرهاب وهم جزء أساسى فى ذلك.

ولفت جمال التهامي إلى أن الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى اليوم ومروره على جميع الإرتكازات الأمنية والتحدث معهم يرفع من روحهم المعنوية ويجعل لديهم إحساس داخلى أن رئيس الجمهورية يعيش ويتفاعل معهم، لافتا إلى أن تنمية سيناء من أولويات الدولة المصرية.