شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدني نائبة التنسيقية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي ووزير الدفاع ورجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصري العظيم، بذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقالت "مدني" إن رجال مصر البواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه في الحفاظ على أرضهم ووطنهم، فمنهم من استحق الشهادة وهم عند ربهم أحياء يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله، ومنهم من واصل الدفاع عن تراب الوطن وحفظ أمنه وسلامه، واستحقت معهم بلادنا النصر والعزة والكرامة.

وأضافت مدني، أنه يكفينا فخرًا أن جنودنا البواسل لم ينسوا ذكر الله وقت الحرب، فكانت كلمة "الله أكبر" تهز أركان العدو وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وبشهادة جنرالات العدو أن جنود مصر كانوا يتقدمون كالطوفان ولم يهابوا إطلاق القوات الاسرائيلية النار عليهم وحولوا ما حولهم إلى جحيم وظلوا في تقدمهم.

وأكدت نائبة التنسيقية أن خير أجناد الأرض يضربون أروع الأمثال على مر التاريخ في التضحية من أجل الدفاع عن مصر وأمنها، فهنيئًا لمصر برجالها البواسل.