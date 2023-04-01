شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: سيناء ستظل أرض البطولات والإنجازات عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن زيارة الرئيس السيسى لشرق القناة اليوم يعد من الأيام المشهودة التي يجب أن نحتفى ونفتخر بها جميعا، وهو يوم القضاء على العناصر الإرهابية التي كانت موجودة في سيناء، مضيفا :" نبدأ اليوم عصرا جديدا من التنمية المستدامة داخل سيناء الحبيبة تلك البقعة والأرض الحبيبة والعزيزة علينا، والتي ضحى من أجلها كل المصريين عبر التاريخ وحتى هذا اليوم".

وأضاف طارق سعدة في تصريحات له، إن الحديث الأبوي الذى دار بين الرئيس السيسى وجنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومناقشة تفاصيل حياتهم يؤكد مدى إلمام القيادة السياسية بالحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرا الى أن الرئيس تحدث عن أن مصر قادرة على أن تعبر كل الأزمات ومرت بها أزمات سابقة وأنه بصبر وتماسك المصريين خلف القيادة السياسية قادرين على تجاوز كل الأزمات.

وأوضح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن تجمع مشايخ قبائل سيناء وإهدائهم سيف القبائل للرئيس السيسى هى رسالة حاسمة تؤكد وحدة الصف بين القبائل والقوات المسلحة، مؤكدا أن سيناء ستظل أرض البطولات والإنجازات عبر التاريخ .