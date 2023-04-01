شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أسماء الجمال: خطوات الحوار الوطنى تضمن مخرجات معبرة عن الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطنى، مؤكدة أن الحوار الوطني يضمن بهذه الخطوات مخرجات معبرة عن الشارع المصرى.

وأشارت "الجمال" في تصريحات لها، إلى أن جميع الرموز التي تم الإعلان عنها لضمها إلى لجان الحوار الوطنى تضفي مزيدا من الإثراء للحوار الوطنى، مضيفة :" أهالينا في الشارع المصري يعلقون علي الحوار الوطني آمالًا كبيرة في أن يكون بمثابة خارطة طريق للعبور إلي الجمهورية الجديدة".

ودعت "الجمال" جموع القوى السياسية أن تُعلي من المصلحة العليا للبلاد وتشارك بقوة وبإخلاص في الحوار الوطني، مشيرة إلي أن القيادة السياسية تحرص كل الحرص على إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات، وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية من أجل المشاركة في الحوار الوطني والنهوض بالدولة المصرية من خلال أفكار بناءة وحوار ثري شفاف يحدد أولويات التحدي"