شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة لـ"إكسترا نيوز": مصر انتصرت فى وقت قياسى على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن يوم العاشر من رمضان هو يوم الكرامة، مؤكدا أن الرئيس السيسى وجيش مصر العظيم انتصر فى معركة الإرهاب ومعركة سيناء، التى كان الغرض منها فصل سيناء العزيزة عن الوطن الأم.

وأكد هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر انتصرت فى وقت قياسى على الإرهاب الأسود، والذى ركع دول كبيرة، لافتا إلى أن مصر انتصرت انتصارا مبهر على العناصر التى كانت مدعومة من قوى كبيرة.

وأوضح أن الرئيس السيسى كان فى وسط جنوده والقادة ونرى مصر من حدودها لأولها لآخرها وتحرك الجيش المصرى فى كل مكان بالدولة، كما أنه احتفل مع أهالى سيناء بالتنمية التى حدثت وتحدث فى سيناء، مؤكدا أن ما حدث خلال 10 سنوات فى الدولة المصرية حدث كبير وبالنسبة لنا حررنا الوطن من جماعات إرهابية كانت تريد تمزيق الوطن.