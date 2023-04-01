شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محامى جنوب القاهرة: زيارة الرئيس السيسى لشرق القناة إعلان هزيمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدراية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، إعلان رسمي بالقضاء على الإرهاب.

وثمن حسن أمين تلك الزيارة، التي جاءت في ذكرى انتصارات ملحمة العاشر من رمضان، مشيرا الى أن حديث الرئيس السيسى مع ضباط وجنود القوات المسلحة اليوم، هو حديث الأب لأبنائه، كما أن الحديث حمل العديد من الرسائل وأهمها نجاح مصر في اقتلاع جذور الإرهاب.

كما وجه حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.