شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الديمقراطى: الرئيس السيسي احتفل بين جنوده المنتصرين فى معركة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، حول أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى أثناء إفطاره مع عدد من أهالى سيناء ومقاتلى القوات المسلحة، وقال إن الرئيس السيسى أراد أن يحتفل بين جنوده المنتصرين فى معركة الإرهاب وفى ذكرى العاشر من رمضان، والذى أعاد للمصريين والعرب كرامتهم وعزتهم.

وأضاف خالد فؤاد خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى ضرب عصفورين بحجر فى احتفال اليوم، لافتا إلى أننا نحتفل بأهم وأعظم انتصارات مصر فى العصر الحديث، كما نحتفل بالقضاء على الإرهاب واستعادة سيناء وقدرتها الاقتصادية والجغرافية الهائلة.

وأشار خالد فؤاد إلى أن مساحة سيناء 64 ألف كيلو متر مربع بحجم دول صغيرة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أعلن أن الإرهاب انتهى، وأن سيناء فى حضن مصر، وأصبحت لاعب أساسى وفريق عمل انضم للاقتصاد المصرى وتنمية، بالإضافة إلى أنه أرسى مبدأ هام أنه استعاد الأسلوب الذى كان يكفل الاستقرار فى سيناء وهو عوائل وشيوخ القبائل.