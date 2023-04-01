وأمرت إدارة شرطة المدينة بارتداء 36 ألف ضابط زيهم والاستعداد للانتشار، وذلك مع الاستعداد لاحتجاجات المؤيدين والمعارضين لأول لائحة اتهام جنائية على الإطلاق يتم تقديمها بحق رئيس أمريكي سابق.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن موقفهم قبل توجيه الاتهام إلى ترمب، قال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إن "الضباط وضعوا في حالة تأهب" وأنهم على استعداد "لضمان قدرة الجميع على ممارسة حقوقهم سلميا".
ويستعد ترمب وفريقه القانوني للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة تهم جنائية.
ومن المقرر أن يتم حجز ترمب (76 عاما) وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن قبل المثول أمام القاضي. وظلت لائحة الاتهام ضد ترمب قيد ختم المحكمة الجمعة، مع انتظار تفاصيل التهم.
وقال المحامي الذي يمثل ترمب، جو تاكوبينا:"إنه فهم من المدعين العامين أن الرئيس السابق لن يوضع في الأصفاد عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل".
ويعتقد ترمب أنه سيغادر فلوريدا على متن طائرته الخاصة، على أن يسلم نفسه لعملاء فيدراليين لحمايته.
وقررت هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات ترمب فى قضية تتعلق بدفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبيرج: فريق ترمب القانوني يدرس طلب نقل قضيته من مانهاتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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