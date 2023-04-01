كوشنر يستعرض منجزات العلاقات السعودية الأمريكية

أشاد مستشار البيت الأبيض سابقًا جاريد كوشنر بالعلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مبينًا ما حققته تلك العلاقة من مصالح وإنجازات بين البلدين.

وشدد كوشنر خلال مشاركته في قمة الأولوية التي اختتمت أمس على أن المملكة وميامي مثالان للتقدم وعدم البقاء في الماضي والانفتاح والتنوع.

وقدم مستشار البيت الأبيض سابقا جاريد كوشنر شكره لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على اختيار ميامي لانعقاد قمة الأولوية فيها، ومثمنًا حضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.