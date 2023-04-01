إصابة ثلاثة جنود في عملية دهس قرب مدينة الخليل واستشهاد المنفذ

أفادت القناة 12 الإسرائيلية -مساء السبت- بإصابة 3 جنود إسرائيليين خلال عملية دهس وقعت قرب مجمع مستوطنات غوش عتصيون بين مدينتي بيت لحم والخليل بالضفة الغربية المحتلة. في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تصفية" المنفذ.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اثنين من الجنود أصيبا بجروح خطيرة، بينما أصيب الثالث بجروح متوسطة في عملية دهس شمال الخليل.



من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إصابة فلسطيني مساء اليوم السبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.



ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب شاب -لم تعرف هويته بعد- كان يقود مركبته قرب بلدة بيت أمر، ومنعوا مركبات الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان.





(الجزيرة)