شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": زيارة الرئيس السيسي لشرق القناة دليل على نجاح الدولة فى اقتلاع جذور الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عن تقديره لجهود الدولة في تمكين المواطن المصري والمجتمع السيناوي من حقوقه وحصته في مشروعات التنمية، وحقه في الحياة في أمان بدون إرهاب.

وقال عبد الجواد أحمد إن الرئيس السيسي يعمل على الأرض ومستمر في منهج العمل الواقعي من أجل مستقبل المواطن والمجتمع السيناوي، مشيرا الى أن وجود الرئيس السيسي في سيناء بين المواطنين وكأنه في باقي محافظات مصر بين أبناء الشعب، دليل علي نجاح الدولة في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء التى كانت في ظل حكم جماعة الإخوان بوابات مفتوحة وبؤر تأوي الإرهاب.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء. وقدم مجموعة من مشايخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك أزمة اقتصادية كبيرة يمر العالم بها وتأثرنا بها، ولكننا متماسكون وسنتجاوزها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء، أن الأزمة سنعبرها مثلما عبرنا الكثير، والأزمة ستكون تاريخا مثل أزمة مكافحة الإرهاب.