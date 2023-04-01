محمود بسيونى: زيارة الرئيس السيسى لشرق القناة اليوم حدث فى غاية الأهمية

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القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذى لموقع مبتدأ، إن زيارة الرئيس السيسى لشرق القناة اليوم حدث فى غاية الأهمية، متابعا:" الرئيس موجود مع المقاتلين فى ارتكاز أمنى بسيناء، رساله نهاية للإرهاب فى يوم ذكرى الانتصار العظيم فى العاشر من رمضان".

وأضاف محمود بسيونى قائلا: "حديث أبوى من القلب بين الرئيس والمقاتلين عن انتهاء الإرهاب بقوة المصريين وعن الأحوال عن الأزمة الاقتصادية وأن حلها فى يد المصريين أيضا، رسالة أمل من الرئيس السيسى، سنتمكن من عبور الأزمة بمزيد من العمل، ثم كان حديث عن الدولار الذى سيصبح تاريخ وهى الإشارة الأهم فى وقت يتابع فيه العالم نزول الدولار عن عرشه فى مقابل عملات أخرى ".

وأردف الكاتب الصحفى محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذى لموقع مبتدأ قائلا :"لحظة تحول دقيقة يعيشها العالم، لخصها الرئيس ببساطة مع المقاتلين وتأكيد على أن مصر مستعدة لانطلاقة قوية بشعبها فى عالم جديد".

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء. وقدم مجموعة من مشايخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك أزمة اقتصادية كبيرة يمر العالم بها وتأثرنا بها، ولكننا متماسكون وسنتجاوزها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء، أن الأزمة سنعبرها مثلما عبرنا الكثير، والأزمة ستكون تاريخا مثل أزمة مكافحة الإرهاب.