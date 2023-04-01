شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش تطورات مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة تطورات مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية ناقشت فى فبراير الماضى طلب الإحاطة المقدم من النائبة دعاء عريبى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن أزمة مكتب توثيق محافظة الغربية، وذلك وسط حضور ممثلى وزارة الخارجية والتنمية المحلية، وفى نهاية المناقشات وجهت اللجنة رسالة شديدة اللهجة لمحافظة الغربية وأصدرت 3 توصيات عاجلة للحكومة من أجل إنهاء أزمة مكاتب التصديقات بمحافظة الغربية وجاءت التوصيات كالتالي:

أولا: مطالبة وزارة الخارجية بمخاطبة محافظ الغربية بعودة مكتب التصديقات إلى ديوان عام المحافظة بدلا من المكتب المؤقت الحالى نظرا لأنه لا يليق باستقبال المواطنين.

ثانيا: توفير مكتب توثيق لائق بالمواطنين حال صعوبة عودة مكتب التوثيق لديوان عام المحافظة.

ثالثا: مطالبة محافظ الغربية بسرعة ترشيح أربع موظفين من المحافظة للندب للعمل بوزارة الخارجية بمكتب تصديقات طنطا نظرا لانخفاض العدد الحالى بمكتب طنطا".