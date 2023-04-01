شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من فان دايك بعد سقوط ليفربول أمام السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الهولندي فان دايك، مدافع نادي ليفربول، على التعليق عن هزيمة فريقه أمام السيتي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة ال28 من منافسات الدوري الإنجليزي.

فان دايك قال: " بالطبع هزيمة موجعة، كنا نسير بشكل جيد فى البداية، ولكن سرعان ما تغير كل شئ، أعتقد أن الفريق فقد السيطرة على ذمام المباراة وخاصة فى شوط اللقاء الثاني، مما جعل المباراة تنتهي بهذا الشكل".

وواصل: "لم نكن نتمني هذه النتيجة، أعتقد أننا تعرضنا للظلم بعض الشئ، هتاك حالة طرد واضحة على لاعب السيتي فى شوط اللقاء الأول تغاضي عنها حكم الفيديو".

وتابع:" هذه الحالة التحكيمية كانت من الممكن أن تغير الكثير فى إيقاع المباراة، وخاصة فى شوط اللقاء الثاني، مؤكدا أن الفريق استحق الهزيمة فر جميع الأحوال".



ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي

هذا وتجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة فى المركز السادس، فى حين رفع السيتي رصيده من النقاط إلى 64 نقطة فى المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر.