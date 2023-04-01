شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كلوب على سقوط ليفربول المدوي أمام السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن هزيمة فريقه أمام السيتي، ضمن منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي، فى المباراة أنتهت لصالح الفريق المستضيف بنتيجة 1/4.

كلوب قال: "بدأنا اللقاء بشكل جيد ولكن سرعان ما تغير كل شئ، أنا محبط بشدة بسبب كل هذه الإنتكاسات التى حدثت للفريف هذا الموسم".

وتابع:" أظن أن اللاعبين محبطين أيضا، لقد فقدموا الأمل صوب أي شئ هذا الموسم، ومن الصعب أن تطالبهم بالفوز فى مثل هذه المباريات، مع غياب دافع الفوز والإنتصار، بعد الخروج من جميع منافسات الموسم الحالي".

وأدرك قائلا: "ما زالت أمامنا الفرصة للتواجد فى المربع الذهبي، سنقاتل من أجل الفوز فى جميع المباريات القادمة، سنحاول العودة بشكل أقوي فى الموسم المقبل، والتواجد فى دوري الأبطال بالنسخة القادمة".

وتابع:" لا استطيع أن أتخيل أن يتواجد الليفر فى الدوري الأوروبي بالموسم القادم، لذلك علينا إستعادة الثقة من أجل الحصول على أكبر كم ممكن من النقاط فى المباريات المقبلة".



ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي

هذا وتجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة فى المركز السادس، فى حين رفع السيتي رصيده من النقاط إلى 64 نقطة فى المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر.