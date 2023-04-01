شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جوارديولا على رباعية السيتي أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التعليق على فوز فريقه أمام ليفربول، والتى أنتهت بتفوق السماوي بنتيجة 1/4،ضمن منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا قال: "فوزا كبيرا أمام منافس صعب، سعيد للغاية بهذا النتيجة بكل تأكيد، لقد تمكنا من تحويل تأخرنا بهدف إلى فوز برباعية فى زمن قصير، تسيدنا المباراة فى شوط اللقاء الثاني واستحققنا هذا الفوز".

وأضاف:" غياب هالاند؟ بالطبع هو لاعب مميز كونه هداف الفريق والدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكن الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعببن، والتى تمكنها من تعويض غياب أي لاعب فى مثل تلك المواجهات".

وتابع: "جوليان ألفاريز، تمكن من التسجيل الليلة أيضا أمان الليفر، أنا سعيد للغاية من أجله، كما شدد على أن المنافسة بينه وبين هالاند على قيادة هجوم السيتي تسعده كثيرًا، وتصب فى النهاية لصالح الفريق".



السيتي يكتفي برباعية أمام الليفر

ونقلت الصحافة الإنجليزية، أن ما حدث يعتبر إهانة فى تاريخ ليفربول، والذي لم يكن قادرا أن بكون ندا للسيتي فى المباراة، فى مواجهة شبيهة لمواجهة الريدز أمام ريال مدريد فى دوري الأبطال، والتى أقيمت فى الآنفيلد.

مشيرة إلى أن السيتي كان بإمكانه مضاعفة النتيجة، ولكنه كان رحيما بالحالة التى ظهر عليها ليفربول فى المباراة، وخاصة فى شوط اللقاء الثاني.