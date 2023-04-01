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محمد الفلاح - نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي، تقام قمة من قمم كرة القدم الإنجليزية اليوم السبت بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، بالجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين هذا الموسم، ضمن كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في ديسمبر الأول الماضي، شهدت فوز السيتي وحرمان ليفربول من الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.

مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال، فيما يحل ليفربول بالمركز السادس برصيد 42 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بصورة حصرية.

وستكون مباراة مانشستر سيتي وليفربول منقولة عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 1 Premium" باللغة العربية، وقناة "beIN Sports HD 1 English" بتغطية إنجليزية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

beIN Sports HD 1 Premium

beIN Sports HD 1 English

البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو في خدمة بي إن كونكت.

متى ستلعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023؟

تقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول مساء السبت الموافق 1 أبريل/ نيسان 2023، على ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

أخر مباراة لعبها مانشستر سيتي حقق فيها فوزًا عريضًا على فريق بيرنلي في كأس الاتحاد الانجليزي بالفوز 6 صفر، أما الليفر فقد خسر أمام الريال بهدف دون مقابل وخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا وفيما يلي الموعد.

11.30: – الحادية عشر ونصف صباحًا بالتوقيت الدولي.

12.30: – الساعة الثانية عسر والنصف بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.

13.30: – الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت كلًا من مصر/ السودان/ ليبيا.

14.30: – الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ قطر/ الكويت/ البحرين/ العراق.

15.30: – الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

موقف هالاند من المشاركة

بعد أن قرر طبيب المنتخب النرويجي خروج هالاند من معسكر المنتخب في أسبانيا بسبب الإصابة، وأخبار اللاعب مقطوعة وغير معروف هل سوف يشارك في اللقاء أم لا، وهو ما أعلنه والد اللاعب “ألفي” في تصريحات صحفية لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وقتال أن موقف هالاند “غير واضح” سجل النجم النرويجي 42 هدف في 37 مباراة مع السيتي في جميع المسابقات، وكان هالاند قد سجل 8 أهداف في أخر مباراتين مع السيتي قبل الإصابة.

تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

قناة "beIN Sports HD 1 Premium" تستلزم اشتراكًا خاصًا في إحدى باقات بي إن، وتتواجد على القمرين الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد beIN Sports HD 1 Premium على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3