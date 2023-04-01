السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا

وجه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" الشكر للمانحين الذين ساهموا بمبلغ 268 مليون دولار أمريكي استجابةً لنداء التمويل الإنساني البالغ مليار دولار في تركيا عقب الزلزال.

وأكد المتحدث ينس ليركه أنه تم تمويل النداء بنسبة 27%، وأن أكبر المانحين كانوا المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، والمفوضية الأوربية، وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ، حاثاً الدول على تقديم الدعم والمساهمة في تمويل النداء.

وأوضح أنه المساعدات تأتي دعماً للاستجابة التي تقودها حكومة تركيا، مبيناً أن تسعة ملايين شخص تضرروا بشكل مباشر من الزلزال الذي وقع قبل شهرين، فيما نزح ثلاثة ملايين شخص.