شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لصلاح بهدفه فى مرمي السيتي..تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تحقيق الأرقام القياسية، وذلك بعد الهدف الذي سجله ضد مانشستر سيتي، في البريميرليج.

ووفقًا لما ورد عن شبكة " أوبتا " للإحصائيات فإن صلاح أول لاعب يسجل ضد مانشستر سيتي في 4 مباريات مختلفة في موسم واحد (الدرع الخيرية، كأس الرابطة، في البريميرليج ذهابًا وإيابًا).

وأضاف المصدر أن النجم المصري أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " خارج ملعب أنفيلد برصيد 56 هدفًا.

وأتم المصدر أن محمد صلاح أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 11 هدفًا ضد فريق يدربه بيب جوارديولا، الشئ الذي يجعل اللاعب المصري نقطة سوداء فى تاريخ المدرب الإسباني المخضرم.



صلاح النقطة المضيئة داخل الليفر

وتعتبر جماهير ليفربول أن صلاح النقطة المضيئة الوحيدة فى ليفربول بالوقت الحالي، خاصة أن الريدز يعيش فترة هى الأسوء فى المرحلة الحالية هذا الموسم، من تذبذب النتائج وإنهيار الفريق.

مما يجعل الليفر يواصل سلسلة الأداء السيئ فى الفترة الحالية، نظرا لعدم قدرته على التفوق أمام السيتي، فى ظل غياب القاطرة النرويجية هالاند.