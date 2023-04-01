شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارك ميلي: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون مارك ميلي، إن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا هذا العام.

وأضاف مارك مايلي في مقابلة مع موقع "ديفينس وان" الأمريكي قائلًا "لا أعتقد أنه سيتم القيام به في أي وقت قريب هذا العام".

وأشار الجنرال الأمريكي، إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أبلغه أن القوات الأوكرانية تخطط لاحتلال جميع المناطق على طول حدود عام 1991"، وعلق قائلًا "هذه مهمة عسكرية جادة، وصعبة للغاية".

وأكد مايلي أن واشنطن ليست في حالة حرب مع روسيا، ولكنها فقط "تساعد أوكرانيا في القتال من أجل وحدة أراضيها".