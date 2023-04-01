شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بخارجية النواب: انتصار 10 رمضان لحظة فارقة فى تاريخ مصر والأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعية الله أن يديم على مصرنا الحبيبة وأهلها بالخير والاستقرار والأمن والسلام والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري.

ووصفت "لاشين" انتصار العاشر من رمضان عام 1973 باللحظة الفارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأكملها، مؤكدة أن نصر العاشر من رمضان سيبقى يوم ملهم للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن.

وأضافت: "استطاعت القوات المسلحة في هذا اليوم أن تسترد الأراضي المصرية والكرامة العربية ورفع راية النصر، داعية أن نستلهم من ذكرى العاشر من رمضان روح النصر لنعبر به إلى الجمهورية الجديدة".