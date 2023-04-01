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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2023 يلا شوت yallashoot واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والمقرر لها اليوم السبت الموافق الأول من شهر أبريل الجارى ضمن فعاليات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق ليفربول يدخل تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق مانشستر سيتي يلعب بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، رياض محرز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي، وجاء ترددها على النحو التالى: