شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ليفربول في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي ستقام على ستاد الإتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي

وشهدت تشكيلة فريق مانشستر سيتي اليوم العديد من المفاجآت النارية حيث تم استبعاد إيرلينج هالاند بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق وغاب على آثرها عن معسكر منتخب النرويج الأخير ويقود الهجوم جوليان ألفاريز وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول على النحو التالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، رياض محرز.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتنقل فعاليات مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.