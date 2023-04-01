انت الان تتابع خبر بمشروع صديق للبيئة.. أنجلينا جولي تستعد لإطلاق علامتها التجارية في عالم الأزياء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، تقدمت النجمة بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على ترخيص وحماية علامتها التجارية التي تسعى إلى إطلاقها.

ومنذ أكثر من عام، تعمل جولي على مشروع العلامة التجارية التي تتعلق بالمجوهرات المصنعة على الطلب، إضافة إلى الملابس الراقية والخياطة التفصيلية.



وتسعى أنجلينا إلى أن يكون مشروعها صديقاً للبيئة ويدرج تحت إطار الموضة المستدامة، ولطالما كانت جولي من المدافعين الشرسين عن الموضة الراقية التي تحترم البيئة.

وكانت جولي قد كشفت في إحدى المقابلات عن رغبتها في الاستثمار بإنتاج مواد عالية الجودة، يتم ارتداؤها لسنوات طويلة، إضافة إلى الأحذية، المعاطف والحقائب.

كما أنها تصدرت هي وبناتها عناوين الصحف في صناعة الأزياء، بعدما ارتدين ملابس معاد تدويرها في العرض الأول للفيلم.

وسبق كذلك أن ارتدت ابنتها زهارا ثوباً فضياً من تصميم إيلي صعب، كانت والدتها قد ارتدته في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2014، بينما اختارت الأخت الصغرى شيلوه ارتداء فستان ارتدته والدتها في ذلك الصيف.

