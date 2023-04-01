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البصرة.. تفكيك شبكة لنقل العمالة الأجنبية إلى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، تمكنت من تفكيك شبكة لنقل المتسللين والعمالة الأجنبية إلى الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية من خلال إحكام قبضتها على ثلاثة متهمين أجانب وآخر عراقي الجنسية، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ مالية مزورة".

وأضاف البيان، أن "المتهمين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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