شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن اعتبارًا من اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتبارًا من اليوم السبت 1 أبريل نيسان، ولمدة شهر.

ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الفترة،التعددية الفعالة، ومخاطر تصدير الأسلحة والتسوية الشرق الأوسطية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق "لا توجد على الجدول أي اجتماعات حول أوكرانيا في شهر أبريل، ولكن من المرجح أن تعقد بعض الجلسات حول هذه القضية".

ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 25 أبريل اجتماع مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري حول التسوية الشرق أوسطية، وجلسة رفيعة المستوى حول موضوع "تعددية الجوانب الفعالة من خلال حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" يوم 24 أبريل.

ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.