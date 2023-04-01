شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن سلمان يهنئ هاتفيًا القيادات الجديدة في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى نائب رئيس الامارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائب حاكم أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ونائب حاكم أبوظبي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، اتصالات هاتفية من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قدم خلالها التهاني بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاتصالات عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها وتعزيز مسيرتها الحضارية وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم.

من جانبهم أعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكرهم للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتقديرهم للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، متمنين للمملكة الشقيقة مزيدًا من التقدم والازدهار.

وأكد الجميع على الروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والحرص المتبادل على تعزيزها وترسيخها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة د.أنور قرقاش، أن التعيينات القيادية العليا التي أعلن عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تمهد الطريق نحو المستقبل. ويوفر قرار الرئيس الاستقرار والشفافية ويسلط الضوء على اتجاه التغيير الجيلي".

وقال د.قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت أن: "وضوح الاتجاه ووحدة الهدف أمر حيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة نموذجها السياسي والاقتصادي الناجح. بعد أقل من عام على رئاسته، يعالج قرار الشيخ محمد بن زايد هذه القضايا ويوفر البوصلة والإشراف اللازمين".

وأضاف: "تتطلع دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد إلى المستقبل بتفاؤل وأمل. نهجنا الموازي للسعي لتحقيق النمو والتنمية محليًا وكذلك الاستقرار والازدهار خارجيًا هو أمر أساسي في إعادة تحديد مستقبل منطقتنا".