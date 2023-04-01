شكرا لقرائتكم خبر عن معدل الجريمة "صفر" فى حرب العاشر من رمضان.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "معدلات الجريمة "صفر" في حرب العاشر من رمضان"، استعرض خلاله تراجع معدل الجريمة أثناء حرب أكتوبر، بعد مرور 51 عاما هجريا مضت على نصر العاشر من رمضان، حيث اقترب معدل الجريمة من "الصفر" عند إطلاق أول "طلقة"، و95% من المجرمين أعلنوا توبتهم، وإليكم التفاصيل كاملة:

معدلات الجريمة "صفر" بعد ساعة الصفر.. 51 عاما مضت على نصر العاشر من رمضان.. تراجع معدل الجريمة أثناء حرب أكتوبر.. اقترب من "الصفر" عند إطلاق أول "طلقة".. و95% من المجرمين أعلنوا توبتهم



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