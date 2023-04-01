شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزيري الدفاع والداخلية، وجموع المصريين بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال الجندي، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل محفورة في وجدان كل مصري، يرجع فيها الفضل لرجال الجيش الأقوياء الذين تصدوا لهذا العدوان الغاشم، واستطاعوا إحراز انتصارا عظيماً ما زال صداه يدوي في ربوع العالم، وتتدارسه جيل بعد جيل .

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية وهى على أعتاب الجمهورية الجديدة تعى جيدا حجم التحديات التي تواجهها، لافتاً إلى أن معركة الدولة المصرية الآن هي البناء والتنمية والتعمير وإصلاح ما أفسده الآخرون، وتحتاج تلك المعركة لتضافر جهود الجميع من أجل رفعه الوطن .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن انتصارات اكتوبر ستظل رمزاً للقيم الوطنية الفريدة التي تقوم على التضحية والفداء بالأرواح في سبيل الدفاع عن الوطن واعتباره القضية الوحيدة التي يجب أن تستحوذ على قلب كل مصري أصيل، وستظل ذكراها تبعث في النفس روح القوة والقدرة على الإعلاء من شأن الوطن وحماية مقدراته .