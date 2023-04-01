مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد الفلاح - يترقب اللاعب المصري محمد صلاح، الذي يلعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تسجيل رقم قياسي خلال مواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، والتي ستقام على ملعب الاتحاد في الواحدة والنصف ظهرًا.

وقد سجل صلاح في ثلاث مباريات مع مانشستر سيتي هذا الموسم في كأس الدرع الخيرية والدوري وكأس كاراباو، وإذا تمكن من التسجيل في المباراة القادمة، سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أربع مباريات متتالية ضد السيتي في نفس الموسم.

ويعد مانشستر سيتي هو ثاني فريق ساعد محمد صلاح على التسجيل في مسيرته، حيث سجل 15 مساهمة تهديفية ضد الفريق، بواقع 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ويعتبر صلاح هو الهداف التاريخي الرابع لليفربول ضد مانشستر سيتي في جميع البطولات، بعد جوردون هودسون (11) وسير كيني داجليش (11) وإيان راش (15)، وإذا نجح في التسجيل، سيصبح الثاني على قائمة الهدافين بجانب داجليتش وراش.

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، حيث فاز في 19 مباراة، تعادل في 4، وخسر مثلها، وسجل 67 هدفًا بينما استقبل 25 هدفًا.

في المقابل، يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة، حيث فاز في 12 مباراة، تعادل في 6، وخسر 8، وسجل 47 هدفًا بينما استقبل 29 هدفًا، ويوجد لديه مباراتان مؤجلتان.

وقبل المباراة المقبلة، التقى فريقا مانشستر سيتي وليفربول في 121 مباراة سابقة، حيث فاز ليفربول في 64 مباراة، وفاز مانشستر سيتي في 24 مباراة، وانتهت 33 مباريات بالتعادل بينهما.